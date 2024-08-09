بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد.. مفاصل اصطناعية أخف وأقل تكلفة!

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طور علماء من جامعة كوروليوف في سمارا الروسية طريقة جديدة لإنتاج المفاصل الاصطناعية التي يدخل عنصر التيتانيوم في صناعتها.

وأوضح بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة :”تمكن علماء جامعتنا من تطوير طريقة جديدة تعتمد تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج المفاصل الصناعية التي تصنع من التيتانيوم، وهذا سيجعل عمليات إنتاج المفاصل أسرع ويقلل تكاليف الإنتاج”.

و أردف المصدر:”الطريقة المبتكرة ستسرع عمليات إنتاج المفاصل الاصطناعية المعدنية بمعدل مرتين ونصف تقريبا، وستجعل وزن المفاصل أخف”.

وستكون البنية الداخلية للمفاصل الجديدة التي سيتم إنتاجها بهذه الطريقة مسامية، وتحوي على خلايا مجوفة سداسية أبعادها 5/5 ملم.

وتوفر هذه البنية متانة للمفاصل، وتستخدم فيها مساحيق مواد تم إنتاجها في روسيا، وبفضل الطريقة الجديدة فإن تكلفة إنتاج المفاصل ستكون أقل بنسبة 45% من الطرق التقليدية وفقا للمصدر.

وفي هذا الصدد قال الخبير في قسم التصميم الهندسي في الجامعة، مكسيم زفياغينتسيف:”لا توجد في روسيا حاليا معايير موحدة لإنتاج المفاصل الاصطناعية باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، هدفنا هو إنشاء نظام رقمي موحد لمعايير الإنتاج. المشروع الجديد الذي نعمل عليه حصل على الدعم اللازم، وفي غضون سنة من المفترض أن نبدأ بإنتاج مفاصل اصطناعية للورك باستخدام التقنية الجديدة، ومن المحتمل أن ننتج مفاصل تستخدم بدل مفصل الركبة أيضا”.

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