أصغر كمبيوتر في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – تكنولوجيا

تخطط أبل لإصدار جديد من "ماك ميني"، الذي سيكون أصغر كمبيوتر تنتجه الشركة على الإطلاق، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، أمس الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أن "الجهاز الجديد يعتبر نتيجة عمليات تطوير لأجهزة ماك مزودة بمعالجات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وسيمثل الطراز الجديد المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، أول تغيير كبير في التصميم لجهاز ماك ميني منذ تجديده في عهد، ستيف جوبز، في عام 2010، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وسيكون الجهاز أصغر بكثير من سابقه، ويقترب من حجم جهاز "أبل تي في" (Apple TV)، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ويعد جهاز ميني المحدث واحدا من عدة أجهزة ماك الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتستعد الشركة لطرح طرازات جديدة من iMac وMacBook Pro بمعالجات رقمية M4، في وقت مبكر من هذا العام. وهناك أجهزة MacBook Air قيد التطوير للربيع المقبل، ومن المقرر طرح طرازي Mac Pro وMac Studio في منتصف العام المقبل.

وفي إنجاز جديد لأبل، فإنها المرة الأولى التي تضع فيها الشركة نفس جيل المعالجات M4 في جميع أجهزة ماك الخاصة بها. ويتميز معالج M4 سيليكون - الموجود بالفعل في iPad Pro - بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستبدأ أبل في طرحها في وقت لاحق من هذا العام.

ورفض متحدث باسم أبل التعليق لبلومبرغ على خطط الشركة.