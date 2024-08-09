الامارات | تعرف إلى كيفية تجديد جواز سفرك إلكترونيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أربع خطوات لخدمة تجديد جوازات سفر المواطنين الموجودين في الخارج، عبر موقعها الإلكتروني (smartservices.Icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEICP)..

وأوضحت الهيئة، أن تلك الخطوات هي: الدخول إلى حسابك باستخدام الهوية الرقمية، اختيار خدمة تجديد جوازات سفر المواطنين الموجودين في الخارج، تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، واستلام جواز السفر الأصلي من خلال اختيار خدمة (توصيل للعنوان المحدد - سفارة دولة الإمارات).

ودعت المتقدمين للحصول على هذه الخدمة إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في طلب التسجيل قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، والتأكد من دقة وصحة بيانات طلب التسجيل تضمن سرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد، وكذا من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في طلب التسجيل، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة.

جدير بالذكر أن الهيئة بدأت رسمياً في إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية عشر سنوات للمواطنين ممن هم في سن 21 عاماً فما فوق، للإسهام بشكل فاعل في رفع مستوى سعادة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتنقل والسفر بحرية وراحة، وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام، واختصار رحلة المتعامل من حيث الإجراءات والوقت إلى النصف تقريباً.