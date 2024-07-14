شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين استمرار مجازر الاحتلال ويدعو لحماية الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي بشدة استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها المجزرة التي ارتكبها بمنطقة المواصي في خان يونس بقطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وقال البرلمان العربي، في بيان اليوم: إن استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني هو تحد سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للجهود التي تقوم بها الدول من أجل مفاوضات التهدئة لإنهاء العدوان ووقف إطلاق النار.





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وأشار إلى أن إفلات كيان الاحتلال من المحاسبة والعقاب وعدم الردع يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال الغاشم لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية في القطاع.

