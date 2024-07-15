الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديل وزاري جزئي يتضمن انضمام ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى حكومة الدولة كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. بينما احتفظ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمنصبه وزيراً للخارجية وتم تعيينه أيضاً نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن هذا التعديل تم بالتشاور مع رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويهدف إلى تعزيز القيادة والكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات.

استمراراً للتطوير

وقال في تصريح له: "بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة... واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات... نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات".

كما أصبح مجلس التعليم والموارد البشرية، الذي يرأسه الشيخ عبدالله بن زايد وتشارك في رئاسته الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، يشمل الآن وزارة تنمية المجتمع بالإضافة إلى وزارتي التعليم والموارد البشرية. وتم تعيين الشيخة مريم رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم.





ماذا نعلم عن وزير الدفاع الإماراتي الجديد؟

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ولد في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982، وهو الابن الثاني للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

مدرسة راشد

تلقى الشيخ حمدان تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة راشد الخاصة في دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لاستكمال دراسته حيث تخرج في عام 2001 من أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية. إضافة إلى دراساته العسكرية، حصل على عدة دورات تدريبية اقتصادية متخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

نشأ الشيخ حمدان في فترة شهدت فيها دولة الإمارات نمواً وتطوراً كبيرين، مما أتاح له معايشة التحديات والنقلات النوعية التي شهدتها البلاد. اكتسب مهارات القيادة والإدارة من والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خاصة بعد تولي والده منصب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء في عام 2006.

في الثامن من أيلول (سبتمبر) 2006، تولى الشيخ حمدان منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث يقوم بوضع وتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة في الإمارة.

دراسة عسكرية

فيما يتعلق بدارسة الشيخ حمدان بن محمد فقد تخرج عام 2001 من أكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية، وبالإضافة إلى ذلك حصل على دراسات اقتصادية متخصصة في كلية لندن للاقتصاد، وكلية دبي للإدارة الحكومية، أي أنه يملك الخلفية العسكرية الاقتصادية.

مدرسة الأب محمد والجد راشد

كما أن الشيخ حمدان بن محمد هو خريج مدرسة الأب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والجد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وهي ليست مدرسة أكاديمية، بل مدرسة في فن الإدارة الواقعية، والتي يعود لها الفضل في جعل دبي واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والسياحية ليس في منطقة الخليج أو الشرق الأوسط فحسب، بل على المستوى العالمي، وقد كان الشيخ حمدان بن محمد ولايزال أحد أهم أبناء هذه المدرسة الإدارية، فقد عاصر وشاهد وشارك في نهضة دبي على مدار السنوات الماضية.

شعبية كبيرة بين الشباب ووجه رياضي

في الجانب الاجتماعي يشتهر الشيخ حمدان بن محمد بأنه عاشق للمغامرات، وممارسة الرياضة، والتي تتراوح ممارسته لها بين مستوى الاحترافية والبطولات في بعض الرياضات، ومستوى الممارسة الملهمة للشباب، وقد نجح في جذب آلاف الشباب في الامارات والخليج والمنطقة العربية إلى عالم الرياضة، وهو ما يسمى بـ"القدوة بالممارسة"، حيث يتمتع بشعبية كبيرة، الأمر الذي يجعل الشباب يسيرون على خطاه، كما أن الشيخ حمدان بن محمد يملك ناصية الشعر النبطي، وهو بعد آخر كان له مفعوله في تعزيز مكانته في الأوساط الشعبية في الإمارات والخليج العربي، فمن المعروف أن الرياضة والأدب عشق الشعوب وقوتها الناعمة.

ملخص التعيينات الرئيسية



- الشيخ حمدان بن محمد: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع



- الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية



- أحمد بالهول: وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا ورئيس وكالة الإمارات للفضاء

- علياء عبدالله المزروعي: وزيرة دولة لشؤون ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

- سارة الأميري: وزيرة التربية والتعليم مع دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر

- عبد الرحمن العور: وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة، مع استمراره كوزير للتوطين والموارد البشرية



وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن ثقته في التعيينات الجديدة ودورها في تشكيل مستقبل الإمارات.



بدوره، بارك الشيخ منصور بن زايد للإمارات قيادة وحكومة وشعباً التشكيل الوزاري الجديد.