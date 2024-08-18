شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: انتهينا من إجراءات مكافآت أبطال أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من إجراءات مكافآت أبطال أولمبياد باريس 2024 بالنسبة للوزارة.

وأضاف خلال احتفالية مهرجان العلمين الجديدة بأبطال مصر في أولمبياد 2024 بحضور مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلاميين إبراهيم عبد الجواد وسيف زاهر، عبر قنوات CBC والحياة وON SPORT، أنه من لقاء الرئيس السيسى في حكاية وطن، أكد على الاهتمام أكثر بأولاد مصر، موضحا أنه تم عمل تغيير شمولي في الميدالية أصبحت 4 ملايين جنيه و3 ملايين و2 مليون، وحجم الرعايات تمويل ذاتي مع اللجنة الأولمبية، 5 ملايين و4 ملايين و3 ملايين، ومبلغ آخر زيادة من الرعاة السابقين 1 مليون لكل منهم.



يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.