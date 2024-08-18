شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر: سعيد باهتمام وتقدير المتحدة ووزارة الرياضة واستقبال الناس لينا والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد جبر بطل مصر فى المصارعة الرومانية، لدينا بطولة تؤهل للأولمبياد وهى بطولة أفريقيا ومعها قارة أستراليا، وأنا من ضمن أفضل 16 لاعبا على العالم واشتغلت على نفسى، وده مشوار طويل قطعناه قبل الأولمبياد، وأنا عملت كل اللى عليا وحصلت على المركز الخامس وماحلفنيش الحظ".

وأضاف محمد جبر خلال استضافته مع الإعلامى كريم رمزى على قنوات المتحدة، قانون المصارعة يمنح الفوز للى حصل على النقطة الأخيرة، ودى أول أولمبياد ليا، وانا مبسوط من الشركة المتحدة من اللى بتقدمه لينا ووزارة الشباب والرياضة واستقبال الناس لينا".

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.



