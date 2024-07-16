شكرا لقرائتكم خبر عن 40 شهيدًا.. ارتفاع عدد ضحايا مجزرتي وسط قطاع غزة وجنوبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استُشهد 40 فلسطينيًّا وجُرح العشرات اليوم الثلاثاء، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وخيامًا للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 23 فلسطينيًّا وإصابة 48 بجروح معظمهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قصف خيام النازحين وأشارت المصادر إلى استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 26 بجروح مختلفة، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في منطقة المواصي جنوب القطاع، وذلك بعد 3 أيام من ارتكاب مجزرة مروعة في نفس المنطقة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيًا وإصابة المئات بجروح وحروق.

