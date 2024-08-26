شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب بين خفيف وكثيف على 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: رابغ وأضم والطائف وميسان والقنفذة والليث.

المدينة المنورة: بدر ووادي فرع والرايس وينبع.

جازان: الحرث والدائر والريث والعراضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان.

عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.

الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.