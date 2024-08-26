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طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب بين خفيف وكثيف على 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: رابغ وأضم والطائف وميسان والقنفذة والليث.
المدينة المنورة: بدر ووادي فرع والرايس وينبع.
جازان: الحرث والدائر والريث والعراضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان.
عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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