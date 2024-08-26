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وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الإيرانى مستجدات غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الإيرانى مستجدات غزة

وهنأ بن فرحان وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق في مهامه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء .

وأضافت: "بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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