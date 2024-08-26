6 نصائح لتعزيز صحة الطلاب للعام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

قدّم مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة- أبوظبي، والذي يعنى بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة، سلسلة من النصائح لأولياء الأمور استعداداً للعام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز صحة وسلامة الطلاب.

تشمل النصائح التأكيد على أهمية النوم الصحي والكافي للطلاب، حيث إن، الساعات الموصى بها من 9 إلى 10 ساعات يومياً لضمان الأداء الأكاديمي الأمثل والاحتفاظ بالطاقة العالية خلال ساعات الدراسة.

كما أوصى المركز بتحضير صندوق غذاء صحي ومتوازن للطلاب، يمدهم بالطاقة والتركيز، ويحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجون إليها يومياً.

كما ينصح أولياء الأمور بأهمية اختيار حقيبة مدرسية مناسبة، لا يتجاوز وزنها 10-15% من وزن الطفل، مع التأكد من أنها مزودة بأحزمة كتف مبطنة ولوحة ظهر مبطنة لضمان الراحة والسلامة. ونظراً لأن صحة وسلامة الطالب تأتي في المقام الأول، فينبغي إبلاغ ممرضة المدرسة بأي أمراض مزمنة لضمان توفير الرعاية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية الاستعداد النفسي للطلاب للعودة إلى المدرسة، من خلال تهيئة الطفل والاستماع إلى مخاوفه، ما يعزز اندماجه وسهولة انتقاله إلى البيئة الدراسية. كما يُوصى الطلاب بشرب الماء بانتظام طوال اليوم لترطيب الجسم، ما يعزز التركيز والطاقة اللازمة لأداء المهام الدراسية.