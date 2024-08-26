زيلينسكي يعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في كورسك

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات في منطقة كورسك الروسية.

وأضاف، في خطابه المسائي، أن قوات بلاده سيطرت على بلدتين أخريين هناك.

وجاء في مداخلة زيلينسكي المسائية "تحدّثت مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي، وقد أحرزت قواتنا تقدما في منطقة كورسك. ما بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات. تمت السيطرة على بلدتين إضافيتين".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى "عمليات لا تزال جارية" في بلدة أخرى.

بدأت أوكرانيا هجومها في روسيا في السادس أغسطس الجاري. وأعلنت، مذاك، أنها سيطرت على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات القرى في منطقة كورسك الروسية المحاذية.