الخليج اليوم .. النصر السعودي يتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو حتى 2028

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس حتى 2028 قادما من أتليتيكو باراناينسي.

وقال النصر عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "وقعت إدارة النصر اليوم عقدا مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس قادما من نادي أتليتيكو باراناينسي. يمتد عقد الحارس البرازيلي مع ناديه النصر حتى عام 2028.

"جرت مراسم توقيع العقد بمقر معسكر الفريق الأول في البرتغال بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر إبراهيم المهيدب والمدير الرياضي فرناندو هييرو".

وأنهى النصر، الذي يلعب في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثاني متأخرا بفارق 14 نقطة خلف الهلال المتوج باللقب.