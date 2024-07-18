الخليج اليوم .. الشيخ محمد بن زايد يعلن اليوم 18 يوليو مناسبة وطنية في الإمارات

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أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم (الخميس) 18 يوليو مناسبة وطنية في الدولة باسم "يوم عهد الاتحاد".

وجاء في تدوينة نشرها حساب الشيخ الشيخ محمد بن زايد على منصة "إكس": "في مثل هذا اليوم عام 1971، وقع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر..يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه".

وأضاف: "واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد".

حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعد "يوم عهد الاتحاد " المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد "عيد الاتحاد" و"يوم العلم" و"يوم الشهيد".

و"تهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات اللذين قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر"، وفق "وام".

كما "يستهدف "يوم عهد الاتحاد"، تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساسا لمسيرة الوطن إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي".

المصدر: "وام"