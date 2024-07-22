شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيسف" تنشر إحصائية مفزعة لوفيات الأطفال بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إحصائية مفزعة لوفيات الأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة أن الخسائر في الأرواح بين الأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصاعدت بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الماضية. شهداء الأطفال في فلسطين وذكرت أنه كل يومين يُقتل طفل فلسطيني منذ أكتوبر 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 350% مقارنة بالفترة السابقة.

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إلى أن 143 طفلاً فلسطينياً لقوا حتفهم منذ بدء التصعيد الأخير. الأطفال الفلسطينيون وأُصيب أكثر من 440 طفلًا فلسطينيًا بذخائر حية، فيما يعاني الأطفال في الضفة الغربية من عنف شديد ومتزايد، داعيةً إلى وقف هذا العنف فورًا.

وبينت أن أكثر من نصف حالات القتل وقعت في جنين وطولكرم ونابلس، حيث تزايدت العمليات العسكرية، وأن التوترات أثرت في الصحة البدنية والعقلية للأطفال وعائلاتهم، مطالبة جميع الأطراف بإنهاء الانتهاكات وحماية حقوق الأطفال بموجب القانون الدولي.

