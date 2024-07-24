شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 4 منازل في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت أربع عمليات هدم لمنازل فلسطينية في الخليل والقدس، في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية.
في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية يوم الثلاثاء، إلى 7 شهداء بعد استشهاد شابين في بلدة سعير بمدينة الخليل، و5 آخرين استشهدوا في العدوان على مدينة طولكرم.
39090 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39090 شهيدًا، ونحو 90147 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 84 فلسطينيًا وإصابة 329 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 8 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتمكنوا من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 89 شهيدًا، وإصابة 263 بجروح مختلفة، وصفت جروح بعضهم بالخطيرة.