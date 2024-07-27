شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى رفح جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال استهدف شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا مأهولا بالسكان لعائلة المصري في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة العشرات.

كما أُصيب عدد من الأشخاص جراء قصف وإطلاق النار على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال المروحي منزلا غرب مخيم النصيرات، وأصيب أشخاص إثر إطلاق النار صوب منطقة "قيزان رشوان" جنوب خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.