شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر مسؤول بميناء العريش في بيان اليوم، إن قرار إعادة فتح الميناء جاء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية.

وأشار إلى أن الميناء ينتظر وصول العديد من السفن لنقل الصادرات المصرية. ميناء العريش سبق وأعلنت إدارة ميناء العريش أمس، إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب الأحوال الجوية.

وأوضح مصدر مسؤول بالميناء أن قرار الإغلاق جاء نتيجة شدة الرياح، وارتفاع أمواج البحر.