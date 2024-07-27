شكرا لقرائتكم خبر عن استشهد فيها العشرات.. البرلمان العربي يدين مجزرة مستشفى ميداني بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي المجزرة البشعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، داخل مستشفى ميداني بمدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

وأدت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات منهم أطفال ونساء. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية، بالضغط على حكوماتها للتحرك في جميع المحافل الدولية.

وذلك للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم.

كما طالب بمحاسبة كيان الاحتلال ومثوله أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.

