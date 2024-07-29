شكرا لقرائتكم خبر عن سجن 12 مسؤولًا في ليبيا بسبب فيضانات 2023 المدمرة.. ماذا فعلوا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت محكمة ليبية بسجن 12 شخصًا شاركوا في إدارة السدود في شرق البلاد.

ويأتي هذا بعد عام من حدوث فيضانات مدمرة، وقعت 2023 أودت بحياة آلاف الأشخاص. فيضانات 2023 في ليبيا وبحسب المدعي العام، تلقى المسؤولون الذين لم يُكشف عن أسمائهم، أحكامًا بالسجن تتراوح بين تسع سنوات و27 عاما.

وأوضحت المحكمة، أن ثلاثة من المدانين أمروا أيضا بإعادة أموال حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة. العاصفة دانيال ويمثل الحكم أول عقوبات قضائية كبيرة فيما يتعلق بأحداث سبتمبر، عندما ضربت العاصفة دانيال مدينة درنة شرقي البلاد وانهار سدان كبيران تحت الضغط.

وخلفت الفيضانات ما لا يقل عن 4 آلاف قتيل ومفقودين كثيرين، وفقا للأمم المتحدة، في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ليبيا منذ عقود.

