شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة بدعم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % ليصل إلى 2571.40 دولار للأوقية، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.1 % لتصل إلى 2595.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 30.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 % إلى 980.40 دولارً والبلاديوم 0.48 % إلى 1067 دولار.