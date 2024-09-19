شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 10 آلاف ريال غرامة لمخالفي التعاقد مع معتمدين في البناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة البلديات والإسكان لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، بهدف تحديد آلية ضبط المخالفات الخطرة.

ويعاقب المخالفون بأشد العقوبات المنصوص عليها نظاميًا، بحسب درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام أو مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة. مخالفات كود البناء السعودي وأوضحت الهيئة أنه ​​​​عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة، بإجراءين، الأول يتمثل في إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظامًا، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها «30 يومًا» من تاريخ الإشعار لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، فيما تبلغ أقصى عقوبة 10 آلاف ريال.

ونصت اللائحة على معاقبة المالك بغرامة 10 آلاف ريال في حال تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مكتب هندسي مشرف معتمد أو مرخص من الجهة المعنية بممارسة أعمال الإشراف أو الجهة ذات العلاقة، أو تنفيذ أعمال البناء دون التعاقد مع مقاول معتمد أو مرخص.

وتعاقب اللائحة المكتب المصمم في حال عدم إرفاق كامل المخططات المطلوبة وفق كود البناء السعودي عند إصدار الرخصة بغرامة 3 آلاف ريال، أو 5 آلاف ريال في حال تقديم تقارير أو جداول كميات ومواصفات مخالفة للكود وتم إصدار الرخصة بموجبها، أو تقديم اختبار تربة يتضمن بيانات غير صحيحة أو مخصص لأرض غير الأرض المراد الترخيص عليها. 500 ريال على المكتب المصمم وتوقع غرامة قدرها 500 ريال على المكتب المصمم في حال عدم تقديم دراسة اختبار التربة من مكتب معتمد، و7 آلاف ونصف ريال في حال طلب إصدار أو إصدار شهادة إشغال للمبنى على الرغم من وجود مخالفات خطرة بالبناء وفقًا للكود.

وتغرم اللائحة المكتب المشرف ألفي ريال والمقاول 4 آلاف ريال في حال إسناد المكتب الهندسي المشرف أو المقاول «المنفذ لمهامهم أو جزء منها لأشخاص غير مسجلين لدى الجهات ذات الاختصاص، أما في حال عدم التزام المكتب الهندسي المشرف بإرسال تقارير وإشعارات مراحل بناء المشروع في مواعيدها المقررة فيعاقب المكتب المشرف بألف ريال بحد أدني و3 آلاف ريال بحد أقصى.

وتسري غرامة قدرها 9 آلاف ريال للمقاول و6 آلاف للمكتب المشرف، و3 آلاف ريال للمكتب المصمم، في عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو تنفيذ الأعمال المعمارية في المبنى أو المنشأة وفق الكود. 10 آلاف ريال على المقاول أما في حال عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة وفق الكود أو تنفيذ أعمال بناء مخالفة للرخصة والمخططات الهندسية المعتمدة وفق الكود، فتغرم اللائحة المقاول 10 آلاف ريال والمكتب المشرف 7 آلاف ونصف ريال، والمكتب المصمم 5 آلاف ريال.

وتطبق غرامة على المقاول 10 آلاف ريال والمكتب المشرف 8 آلاف ريال، والمكتب المصمم 4 آلاف ريال، في عدم الالتزام بتوصيف أو اعتماد أو تنفيذ مواد البناء الأساسية «مثل: حديد التسليح أو الخرسانة» وعدم التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وتنص اللائحة على معاقبة المقاول ب 9 آلاف ريال والمكتب المشرف ب 6 آلاف ونصف ريال، والمكتب المصمم ب 3 آلاف ريال، في حال عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية الدائمة والمؤقتة حسب الكود أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. معاقبة المقاول ويعاقب المقاول بغرامة 6 آلاف ريال والمكتب المشرف ب 4 آلاف ونصف ريال، والمكتب المصمم ب ألفي ريال، في حال عدم الالتزام بتصميم، أو توصيف، أو اعتماد أو تنفيذ اشتراطات والمتطلبات الفنية الأعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الأمطار والمياه السطحية أو عدم إجراء عزل مائي للخزانات الأرضية «الخرسانة» من الداخل ضد تسريب المياه وفق الكود.

أو في حال عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال الميكانيكية وأنظمة التبريد والتكييف في المبنى أو المنشأة وفق الكود، أو عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ أعمال المواقد والتدفئة وتمديدات الغاز في المبنى أو المنشأة وفق الكود. تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات وتُغرم اللائحة المقاول 10 آلاف ريال والمكتب المشرف 8 آلاف ريال، والمكتب المصمم 6 آلاف ريال، في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات الفنية الخاصة بمخططات كفاءة الطاقة بما فيها العزل الحراري للمبنى وفقًا للكود.

وتطبق غرامة 3 آلاف ريال على المقاول وألفي ريال على المكتب المشرف، وألف ريال المكتب المصمم، في حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ تركيبات وتمديدات أنظمة الأعمال الصحية وأنظمة تصريف مياه الأمطار وفق الكود.

وفي حال عدم الالتزام بتصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بكاشف دخان وطفايات الحريق وفق الكود، يعاقب المقاول بغرامة ألفين و250 ريالًا والمكتب المشرف ب ألف و500 ريال، والمكتب المصمم ب 750 ريالًا. مخالفة اشتراطات كود البناء السعودي وتوقع غرامة قدرها 3 آلاف عن كل تقرير على المكتب المشرف في حال تقديم المكتب الهندسي المشرف التقارير إشراف عن مراحل البناء مخالفة للواقع.

وفي حال عدم التقيد باحتياطات السلامة الواردة في الكود في أثناء تنفيذ أعمال البناء أو الهدم أو الترميم، يعاقب المقاول بألفي ريال، والمكتب المشرف بألف ريال.

ونصت اللائحة أنه في حال وقوع أي مخالفة لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي ولم يحدد لها عقوبة «تقر قيمتها ودرجة خطورتها من لجنة النظر»، تحدد قيمتها ما بين 1000 ريال إلى 10 آلاف ريال.