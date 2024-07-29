شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى يحذر من ضربة إسرائيلية على بيروت قد تؤدى لمزيد من التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المنسق الرئاسي الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكستين من ضربة إسرائيلية على بيروت قد تؤدي إلى وضع يصعب التحكم فيه.

وعبر هوكستين - خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - عن مخاوفه من أن حزب الله قد يرد بصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل في حال ضربت بيروت؛ ما يؤدي إلى مزيد من التصعيد .

وأكد البيت الأبيض - في وقت سابق - أن الهجوم على الجولان نفذه حزب الله، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تعمل على حل دبلوماسي من شأنه إنهاء الهجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

يذكر أن حزب الله اللبناني نفى - في بيان - نفيا قطعيا ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية بضلوعه في الهجوم على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، والذي أسفر عن مقتل 11 إسرائيليا، وإصابة 24 بينهم 6 بحالة خطيرة.