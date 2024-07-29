شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

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مكافحة الاتجار بالبشر

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي إلى مواصلة تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي بين المنظمات الأممية والحقوقية وجميع الهيئات والآليات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، لتعزيز الجهود المبذولة للقضاء على هذه الجريمة التي تتعارض مع جميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.وقال العسومي في بيانٍ اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: إن هذا اليوم الذي يتزامن الـ30 من يوليو من كل عام، يُعَدّ تاريخًا مهمًا لمراجعة آليات مكافحة هذه الجريمة التي تُشَكّل خطرًا على حقوق الإنسان.وأشار إلى أهمية العمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان، خاصةً في ضوء الظروف والتغيرات والأزمات التي تمر بها كثير من دول العالم.وشدد العسومي على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية، وتغليظ العقوبات الدولية، والعمل على نشر الثقافة والتوعية في مختلف دول العالم، خاصة في الدول التي تعاني أزمات حادة وتراجعًا في مستويات التعليم والثقافة والاقتصاد.ونّوه رئيس البرلمان العربي بالجهود العربية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال المبادرات والقوانين العربية الاسترشادية التي جرى إقرارها لحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، والإسهام عالميًا في تحقيق الأهداف الأممية التي تسعى لحماية حقوق الإنسان في العالم.