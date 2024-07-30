شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل إطلاق النار وتوترات متزايدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 10 "أهداف إرهابية" بما في ذلك مستودع أسلحة للحزب الموالي لإيران اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الحزب. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إن المسلح قتل في هجوم على قرية بيت ليف في جنوب لبنان.

وأضاف أنه هاجم "الأهداف الإرهابية" العشرة للميليشيا الشيعية في عدة مناطق مختلفة، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع بنية تحتية إرهابية ومنشآت عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ تعرضت للقصف في جنوب لبنان".

من جهته، أكد الحزب مقتل أحد مقاتليه، إلا أنه لم يوضح متى تم ذلك أو كيف لقي المقاتل حتفه. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بمقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أدت غارة نفذتها مسيرة معادية فجر اليوم على منزل في بيت ليف بالنبطية إلى استشهاد شاب بالإضافة، إلى أضرار فادحة بالمنزل. تبادل إطلاق النار بالمناطق الحدودية وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف فجرا، منطقة وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام. وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان الحزب مساندة غزة. وتهدد إسرائيل باستهداف لبنان ردا على اتهامها حزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري بصاروخ مساء السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا. ونفى الحزب نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.