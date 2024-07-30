شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل إطلاق النار وتوترات متزايدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف 10 "أهداف إرهابية" بما في ذلك مستودع أسلحة للحزب الموالي لإيران اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الحزب. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إن المسلح قتل في هجوم على قرية بيت ليف في جنوب لبنان.
وأضاف أنه هاجم "الأهداف الإرهابية" العشرة للميليشيا الشيعية في عدة مناطق مختلفة، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع بنية تحتية إرهابية ومنشآت عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ تعرضت للقصف في جنوب لبنان".
من جهته، أكد الحزب مقتل أحد مقاتليه، إلا أنه لم يوضح متى تم ذلك أو كيف لقي المقاتل حتفه. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بمقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أدت غارة نفذتها مسيرة معادية فجر اليوم على منزل في بيت ليف بالنبطية إلى استشهاد شاب بالإضافة، إلى أضرار فادحة بالمنزل.
وأضاف أنه هاجم "الأهداف الإرهابية" العشرة للميليشيا الشيعية في عدة مناطق مختلفة، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع بنية تحتية إرهابية ومنشآت عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ تعرضت للقصف في جنوب لبنان".
من جهته، أكد الحزب مقتل أحد مقاتليه، إلا أنه لم يوضح متى تم ذلك أو كيف لقي المقاتل حتفه. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بمقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أدت غارة نفذتها مسيرة معادية فجر اليوم على منزل في بيت ليف بالنبطية إلى استشهاد شاب بالإضافة، إلى أضرار فادحة بالمنزل.