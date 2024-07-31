شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر يتزايد.. جيش الاحتلال يقصف 10 أهداف بجنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف 10 أهداف، بما في ذلك مستودع أسلحة للجماعة المسلحة اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أحد مقاتلي الجماعة، قُتل في هجوم على قرية بيت ليف في جنوب لبنان.

وأضاف أنه هاجم الأهداف العشرة في عدة مناطق مختلفة، وأن "منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع بنية تحتية ومنشآت عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ تعرضت للقصف في جنوب لبنان".

وأكد الحزب مقتل أحد مقاتليه، لكنه لم يوضح متى حدث ذلك أو كيف لقي المقاتل حتفه.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، بمقتل شاب في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوبي لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أدت غارة نفذتها مسيرة فجر اليوم على منزل في بيت ليف بالنبطية إلى استشهاد شاب، بالإضافة إلى أضرار فادحة بالمنزل. تبادل إطلاق النار بالمناطق الحدودية وأشارت الوكالة إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف فجرًا منطقة وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر لبنانية، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة، وإعلان الحزب مساندة غزة.

ويهدد الاحتلال باستهداف لبنان ردًا على اتهامه الحزب باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري بصاروخ مساء السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيًا.

ونفى الحزب نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.