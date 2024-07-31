شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا ترحل 369 مهاجرا غير شرعيا من نيجيريا ومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية إعادة 369 مهاجرًا غير شرعي من نيجيريا ومالي إلى بلادهم بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.

وقالت قناة الوسط الليبية إنه بدأت عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم في رحلتين، الأولى تقل 204 نيجيريين والثانية 165 ماليًّا.

وأكدت أن الاعتقالات بحق المهاجرين تحدث بعد تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الهجرة من قبل البلديات التي يتواجدون فيها.