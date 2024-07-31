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الرئاسة العراقية: ندين بأشد العبارات هجوم قوات التحالف الدولى على بابل

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:43 م

أدانت الرئاسة العراقية بأشد العبارات الهجوم الذى نفذته قوات التحالف الدولى على محافظة بابل ونعتبره انتهاكا صارخا لسيادة العراق.


وأكدت أن هذا العدوان غير مبرر على قواتنا الأمنية خصوصا مع استمرار عمليات التفاوض من اللجان المشتركة لوضع آليات انسحاب قوات التحالف من بلادنا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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