شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية: ندين بأشد العبارات هجوم قوات التحالف الدولى على بابل والان مع تفاصيل الخبر

أدانت الرئاسة العراقية بأشد العبارات الهجوم الذى نفذته قوات التحالف الدولى على محافظة بابل ونعتبره انتهاكا صارخا لسيادة العراق.



وأكدت أن هذا العدوان غير مبرر على قواتنا الأمنية خصوصا مع استمرار عمليات التفاوض من اللجان المشتركة لوضع آليات انسحاب قوات التحالف من بلادنا، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها .