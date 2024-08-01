شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: نخطط للانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن الأربعاء عن خططه لاختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا ومجلس التعاون الخليجي في عام 2026.

وقال حسن - وفقا لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية - إن الجولة الأولى من المفاوضات سبتدأ في سبتمبر المقبل، مضيفا أن إندونيسيا ودول التعاون الخليجي اتفقتا على عقد ندوة تضم كبار رجال الأعمال من الجانبين بعد الجولة الثانية من المفاوضات، ومن المتوقع أن يتم تحديد إمكانات التجارة التي يمكن لإندونيسيا ودول "التعاون الخليجي" الاضطلاع بها خلال الاجتماع.

يُشار إلى أنه في عام 2023، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بين إندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي 7ر15 مليار دولار أمريكي.

وأوضح وزير التجارة الإندونيسي أن هذه القيمة صغيرة لأنها القيمة الإجمالية للتجارة مع العديد من الدول، مشيرا إلى أن التجارة بين إندونيسيا ودول التعاون الخليجي ليست مثالية بعد، لأنه لا يزال هناك العديد من العقبات، أحدها يتعلق بتوحيد المعايير القياسية، وقال "إن المعايير ليست واحدة وإرسال السلع أمر صعب لأنه لا يوجد اتفاق بشأن التجارة".

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان وقطر - ثالث اتفاقية تجارية لإندونيسيا مع شركاء تجاريين في منطقة الشرق الأوسط، بعد اتفاقيات ثنائية مع الإمارات وإيران.