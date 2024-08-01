شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة 55 آخرين جراء مجزرتين للاحتلال خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين بالقطاع؛ أسفرتا عن استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة 55 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 39480 شهيدا، و91128 مصابا.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.