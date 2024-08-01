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الخطوط الكويتية: آخر رحلاتنا لبيروت الأحد المقبل نظرا للظروف الراهنة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس، أن آخر رحلاتها لمحطة بيروت ستكون في يوم الأحد المقبل 4 أغسطس الحالي وذلك نظرا للظروف الراهنة.

وذكرت الشركة - في بيان لها - أن ذلك القرار جاء بالتنسيق مع جهات الدولة ممثلة بوزارة الخارجية الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني نظرا للأوضاع الراهنة في الجمهورية اللبنانية.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني أكدت أمس الأربعاء، عن قيامها بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والناقلات الجوية الكويتية بشأن عملية إعادة جدولة الرحلات المتجهة من وإلى بيروت من خلال مطار الكويت الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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