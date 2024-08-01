شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: تدهور الأوضاع بغزة بشكل مأساوى مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من التدهور المأساوي للأوضاع في قطاع ⁧‫غزة، مع ارتفاع درجات الحرارة ونزوح العائلات وعيشهم في الخيام، وسط نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان اليوم الخميس، أن الوضع يزداد سوءًا نتيجة لتلوث مصادر المياه؛ مما أسفر عن أزمة حادة في المياه في قطاع⁧‫ غزة ‬⁩.

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وأضاف أن نظام إدارة النفايات الصلبة في غزة‬⁩ قد انهار بالكامل، مع عدم وجود إمكانية للوصول إلى مكبات النفايات الرئيسية؛ مما أدى إلى تراكم النفايات حول المناطق السكنية.

‏وشدد أن هذا يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة والبيئة، نظرًا لأنه يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض مثل الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي.

يذكر أن الأمم المتحدة كشفت، منتصف شهر يوليو الماضي، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت أكثر من 40 مليون طن من الركام، التي سيستغرق رفعها من أنحاء القطاع أكثر من 15 عاما. كما أشارت إلى أن الحرب أسفرت عن تضرر ما يزيد على 2730 مبنى في غزة وتدمير ما يزيد قليلا على ربعها، بينما تعرض عشر المباني لأضرار جسيمة، فيما أوضحت التقارير الأممية أن آثار الدمار طالت المدارس والمرافق الصحية والطرق ومنشآت البنية التحتية.