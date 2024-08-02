شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسرائيلية تغير على بلدة رب ثلاثين جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغارت مسيرة اسرائيلية على بلدة رب ثلاثين، في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة صور.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلى قد حلق مساء أمس، بكثافة فوق جنوب لبنان، خصوصا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وأطلق البالونات الحرارية وشن عدد من الغارات الوهمية.