شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 30 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى لمدارس النازحين فى غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 30 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بقصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين بحي النصر غرب مدينة غزة، ومجموعة مواطنين بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأفادت "وفا" ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرستي انصر وحسن سلامة بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر، انتشلت شهيدين وعددا من الجرحى، نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلوا أيضا إلى مستشفى المعمداني.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه المواطنون معاناة النزوح، حيث يجبرهم جيش الاحتلال على إخلائها قسرا استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر المواطنون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، حوالي مليوني شخص.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,583 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



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