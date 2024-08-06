شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادى حوثى فى غارة أمريكية قرب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل قيادي في جماعة الحوثي جراء غارة أمريكية بالمسيرات قرب العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فى وقت سابق: "نجحنا في تدمير صاروخ ومنصة إطلاق صواريخ للحوثيين شمالي اليمن".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية :"هذه الأسلحة كانت تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة وتم تدميرها بهدف حماية حرية الملاحة".

