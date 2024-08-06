شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض حقوق الإنسان: تفاقم الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى عواقب أكثر فظاعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه العميق تجاه تزايد خطر اندلاع صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.

وأضاف في بيان: يجب بذل كل جهد لتجنب تفاقم هذا الوضع إلى هاوية لن تؤدي إلا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين.

التحرك لتهدئة الوضع

وناشد تورك جميع الأطراف والدول ذات النفوذ التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي قال إنه أصبح خطيرًا للغاية.

وقال: المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، تحملوا ألمًا ومعاناة لا يطاقان نتيجة للقنابل والأسلحة خلال الأشهر العشرة الماضية.

وشدد على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان أولًا وقبل كل شيء، وأن تكون حماية المدنيين على رأس الأولويات.