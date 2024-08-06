شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية العامة 2024.. انطلاق سباق الالتحاق الجامعي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل الطلاب في مصر بعد نتيجة الثانوية العام سباق الالتحاق الجامعي، بعد الإعلان عن مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة .

وظهرت المؤشرات الأولى للمجاميع المؤهلة للاتحاق بما يسميه المصريون "كليات القمة"، وهي التي تستوجب تحصيل نسبة مئوية كبيرة لمجموع الثانوية العامة .





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تنسيق الثانوية العامة في مصر هو النظام الذي يتم من خلاله تحديد الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة وتوزيعهم على الكليات والمعاهد العليا المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وميولهم الدراسية، بحسب ما تذكره وزارة التعليم العالي المصرية .

ويعمل النظام بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، إذ تحديد الحد الأدنى للقبول في كل كلية ومعهد، ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم في الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها .

ويجري توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا لمجموع درجاتهم ورغباتهم، مع مراعاة الأعداد المحددة .



مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024



تشير نتيجة الثانوية العامة 2024، إلى أن توقعات الحد الأدنى للتنسيق، ترتفع هذا العام بنسبة تتراوح من 1% لـ 2 % فى كل الشعب العلمية والهندسية والأدبية مقارنة بالعام الماضي.

وبالتالي فإن الحد الأدنى لشعبة "علمى علوم" لن يقل ما بين 89% وحتى 91% والشعبة الهندسية يتراوح بين 84% وحتى 86% والحد الأدنى للشعبة الأدبية ما بين 71 % وحتى 73 %.





مواجهة الكيانات الوهمية



ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، بإعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور، وذلك لمنع خداع الطلاب خلال تحديد وجهتهم العلمية أثناء إجراءات التنسيق.

