شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار غزيرة على الباحة.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة.وأشار إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد. وتشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.