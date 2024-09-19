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تنبيه من أمطار غزيرة على الباحة.. حتى هذا التوقيت

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واس - الباحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة.
وأشار إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس الباحة

وتشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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