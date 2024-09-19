شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار غزيرة على الباحة.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة.
وأشار إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
وأشار إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول وتساقط البرد. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.. #المركز_الوطني_للأرصاد ينبه من هطول #أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم الخميس— صحيفة اليوم (@alyaum) September 19, 2024
للتفاصيل | https://t.co/IpG629Dzpm#حالة_الطقس | #الأرصاد | #طقس_السعودية | #اليوم pic.twitter.com/6yNZA8JWGe
طقس الباحةوتشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.