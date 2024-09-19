شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.49 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.48 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الخميس، في بنك مصر، عند 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك إتش إس بي سي 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك البركة عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.55 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قطر الوطني واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.