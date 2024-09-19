شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 48.49 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 48.48 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، الخميس، في بنك مصر، عند 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك إتش إس بي سيوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك إتش إس بي سي 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركةواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك البركة عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.55 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيواستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني عند 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.