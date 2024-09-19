انت الان تتابع خبر ستارلنك يتجاوز الشرق الأوسط ويدخل اليمن أولًا ويثير "الريبة".. ماذا تقول الشركة عن العراق ولبنان والخليج؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يكن اول تشغيل للخدمة في الامارات او السعودية او عمان او العديد من الدول الغنية والمتقدمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بل في اليمن الفقيرة والتي تشهد نزاعا مستمرا منذ سنوات، فيما اسقط ناشطون ومراقبون للشأن اليمن هذا الامر والمؤشرات الأخرى، على معلومات ارتباط ستارلنك بشبكة الاستخبارات الامريكية المركزية "سي آي أيه"، ومحاولة اختراق اليمن التي تعد حتى الان اكثر دول محور المقاومة تماسكا امنيا تجاه الاختراقات مقارنة بلبنان والعراق وسوريا.واطلعت الخليج 365 على خارطة انتشار خدمة الانترنت عبر الفضاء والاقمار الصناعية والمتمثلة بـ"ستارلنك"، حيث تشير الخارطة الى دخول اليمن في خارطة خدمة ستارلنك كاول دولة في الشرق الأوسط، اما في عمان وقطر فمن المفترض ان تدخل الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي والبحرين في الربع الثالث من العام الحالي، وفي الكويت والاردن تدخل في العام المقبل 2025.

اما في السعودية والامارات لاتزال الطلبات قيد الموافقة من قبل الشركة، وفي لبنان وفلسطين والعراق فأن موعد دخول الخدمة غير معلوم، اما ايران وسوريا "فالخارطة مظلمة" ولايوجد أي إشارة عن إمكانية دخول او عدم دخول الخدمة.

وبحسب وزارة الاتصالات العراقية فأنها قامت بمفاتحة الشركات المعنية بتوفير خدمة ستارلنك منذ العام الماضي، لكن من غير المعلوم ما اذا كانت الإرادة السياسية والأمنية في العراق ولبنان ستسمحان بدخول الخدمة، خصوصا مع التقارير التي تؤكد إمكانية التجسس وتحديد أماكن الأهداف يسهولة وارتباط شركات ستارلنك بالاستخبارات المركزية الامريكية، ولاسيما مع الاختراقات التقنية الأمنية التي شهدتها لبنان في اليومين الماضيين والذي تسبب بانفجار الأجهزة اللاسلكية والبيجر مما أدى الى سقوط 20 ضحية واكثر من 5 الاف جريح خلال ساعات.