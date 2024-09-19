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شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاه يوم عرفة.. تفاصيل أول خطاب إذاعي للملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبل 75 عامًا، وتحديدًا في موسم الحج عام 1368هـ، كانت باكورة ولادة الإذاعة السعودية التي نشأت في عهد مؤسّس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه -؛ ووثّقت دارة الملك عبدالعزيز أول خطاب ملكي جرى بثّه لحجاج بيت الله الحرام.
ونُسبت فكرة نشأة الإذاعة إلى الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًّا للعهد، إذ عرض الفكرة على والده الملك عبدالعزيز، فوافق على الفكرة، وكلف وزير المالية حينها عبدالله السليمان، لتنفيذها بإشراف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك في الحجاز.
وأُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة؛ وبدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ، الموافق الأول من أكتوبر 1949م، وهو يوم الوقوف بعرفة.
وتضمنت كلمة للملك عبدالعزيزالتي ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز، تهنئة الحجاج بأداء مناسك الحج، والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدّسة.
وشهد يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ؛ الموافق 19 يوليو 1949م صدور مرسوم ملكي وُضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكّد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية، وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.
ومرفق مقطع فيديو نادر، للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود- رحمهُ الله ، وهو يتحدث في مشعر منى بموسم حج عام 1357هـ، عن سياسة المملكة تجاه تيسير الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1336 هـ - 1918م، الملك عبدالعزيز وهو يقف مبتسمًا في أحد الأماكن بمدينة الرياض، رفقة أبنائه ومرافقيه في لحظات عفوية.
ويقول زاهر: "لاحظت أن الصورة التي كتب عليها شكسبير، تحمل أهمية خاصة، وأن الشخصية التي فيها لا بدّ أن تكون ذات مكانة، ولم يتنبه أحد حتى الآن إلى أن الغرض من تلك الصورة لم يكن تصوير المدينة أو الشارع، وإنما تصوير الشخصية الأهم التي بدت في تلك الصورة، والتي لا يمكن أن تكون إلا الملك عبدالعزيز، وهو على صهوة جواده".
ونُسبت فكرة نشأة الإذاعة إلى الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًّا للعهد، إذ عرض الفكرة على والده الملك عبدالعزيز، فوافق على الفكرة، وكلف وزير المالية حينها عبدالله السليمان، لتنفيذها بإشراف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك في الحجاز.
وأُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة؛ وبدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ، الموافق الأول من أكتوبر 1949م، وهو يوم الوقوف بعرفة.
وتضمنت كلمة للملك عبدالعزيزالتي ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز، تهنئة الحجاج بأداء مناسك الحج، والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدّسة.
وشهد يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ؛ الموافق 19 يوليو 1949م صدور مرسوم ملكي وُضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكّد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية، وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.
ومرفق مقطع فيديو نادر، للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود- رحمهُ الله ، وهو يتحدث في مشعر منى بموسم حج عام 1357هـ، عن سياسة المملكة تجاه تيسير الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
صور الملك عبدالعزيزنشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية جمعت الملك المؤسس بعدد من أبنائه ومرافقيه، التقطت قبل 104 أعوام.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1336 هـ - 1918م، الملك عبدالعزيز وهو يقف مبتسمًا في أحد الأماكن بمدينة الرياض، رفقة أبنائه ومرافقيه في لحظات عفوية.
تصوير الشخصية الأهموخلافًا للسائد لدى كثيرين ممن يغلب على ظنهم أن الصور التي التقطها فيلبي عام 1335 هـ (1917 ـ 1918م) للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، هي الأولى له -رحمه الله- في العاصمة الرياض، يرى د. زاهر عثمان أن أول صورة التقطت للملك المؤسس في عاصمته هي للكابتن ويليم شكسبير، وذلك عام 1333هـ - 1914م، ويظهر فيها المؤسس على جواده في مدخل الرياض الشرقي.
ويقول زاهر: "لاحظت أن الصورة التي كتب عليها شكسبير، تحمل أهمية خاصة، وأن الشخصية التي فيها لا بدّ أن تكون ذات مكانة، ولم يتنبه أحد حتى الآن إلى أن الغرض من تلك الصورة لم يكن تصوير المدينة أو الشارع، وإنما تصوير الشخصية الأهم التي بدت في تلك الصورة، والتي لا يمكن أن تكون إلا الملك عبدالعزيز، وهو على صهوة جواده".