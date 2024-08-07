شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 39677 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ306 على التوالي إلى 39677 شهيدًا، ونحو 91645 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 24 فلسطينيًا وإصابة 110 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.وأفادت الوزارة، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني في الأغوار، مما أدى لاستشهاده.في سياق متصل، وثّقت الصحة الفلسطينية استشهاد 620 فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرةً إلى أن من بين الشهداء 145 طفلاً وتسع نساء.