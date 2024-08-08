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ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة إلى أكثر من 39 ألفًا

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة إلى أكثر من 39 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 307 على التوالي إلى 39699 شهيداً، ونحو 91722 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 22 فلسطينياً وإصابة 77 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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