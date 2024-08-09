شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف للاحتلال على وسط وجنوب غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف استهدف منزلاً في بلدة عبسان شرق المدينة. استمرار القصف بعدة مناطق وفي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وفقد عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف أحد منازل المخيم، تزامن ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لشمال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدن بيت حانون وبيت لاهيا والشيخ زايد وجباليا شمال قطاع غزة، والذي يعيش مجاعة، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المواد الغذائية والسلع الأساسية والوقود والمستلزمات الطبية للشهر الثالث على التوالي، مما فاقم من الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق.

