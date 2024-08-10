شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم أطفال.. انتشار الأوبئة الخطيرة في شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، أنه يواصل استقبال مئات الحالات المرضية المصابة بعدوى الأمراض الجلدية الخطيرة خاصة في صفوف الأطفال.

وأشار مستشفى كمال عدوان، أن المستشفى استقبل على مدار اليومين الماضيين أكثر من 200 طفل يعانون من الأمراض المعدية والجفاف وسوء التغذية. مجزرة مدرسة التابعين وفي سياق متصل، أكد المستشفى الأهلي العربي أن جميع الإصابات التي تم استقبالها من مجزرة مدرسة التابعين بحي الدرج بمدينة غزة التي ارتكبها الاحتلال اليوم مصابة بحروق كاملة يصعب علاجها، وذلك بفعل الصواريخ والقنابل التي استخدمها الاحتلال في قصفه للمدرسة التي تؤوي نازحين، مما أدى لاستشهاد نحو 100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

من جانبه، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، أن العديد من السكان يواصلون البحث عن ذويهم تحت ركام المدرسة، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن .