شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أفراد من القوات الأمريكية والتحالف فى هجوم بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد، إن عددًا من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف أصيبوا بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة في سوريا.

ويعد ذلك وقع ثاني هجوم كبير على مدى الأيام القليلة الماضية ضد القوات الأمريكية ويأتي وسط تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته اليوم إنه لا توجد إصابات خطيرة بين القوات ولكن جرى نقل بعض الأفراد إلى موقع منفصل لإجراء المزيد من التقييم.