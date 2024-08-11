شكرا لقرائتكم خبر عن وسط قصف عنيف.. استشهاد 3 فلسطينيين في جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، باستشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين وسط مدينة خانيونس، كما استشهدت فلسطينية في قصف إسرائيلي على منزلها في منطقة السوارحة، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في عمق المناطق الشرقية والوسطى من مدينة خان يونس، وسط قصف عنيف لعدة أبراج في مدينة حمد السكنية.

وأجبرت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 ألف فلسطيني على النزوح عن منازلهم في خان يونس، التي يوجد في الشطر الغربي منها نحو مليون نازح يعيشون ظروفًا قاهرة في ظل النقص الحاد في الأدوية والغذاء والدواء. الاعتقالات بالضفة الغربية من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا اليوم، خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل ونابلس، ومن بين المعتقلين صحفي، ترافق مع حملة الاعتقالات تدمير ممتلكات الفلسطينيين خلال اقتحام المنازل.

وفي سياق متصل، أفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة أن 225 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في شوارع البلدة القديمة بالقدس.