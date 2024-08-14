شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الغيني مامادي دومبوي، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائبه المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا إسماعيل نابي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.