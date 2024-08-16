شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 68 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة كير للمساعدات الإنسانية اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات جراء هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات شديدة في السودان ارتفعت إلى 68 شخصا على الأقل.

وقالت ابتسام أحمد، رئيسة مكتب "كير" في ولاية كسلا، عن تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية: "نتيجة لمياه الفيضانات، يتعين على الأسر والأفراد الذين ألحقت بهم الحرب أضرارا جسيمة في جميع أنحاء البلاد، مواجهة المزيد من الأمراض والنزوح والموت". الحرب في السودان ويقيم العديد من النازحين داخليا بالبلاد في كسلا، بعد أن لجأوا إليها فرارا من الولايات المجاورة في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

ويشهد السودان قتالا اندلع منذ 16 شهرا.