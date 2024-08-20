شكرا لقرائتكم خبر عن القصف المدفعى الإسرائيلى يستهدف بلدات بجنوب لبنان.. وحزب الله يقصف مقرات تابعة للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، كما سقطت قذيفتان على مثلث باب الثنية في الخيام.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن عاملا سوريا أصيب جراء القصف على باب الثنية في الخيام، وتم نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

وأوضحت الوكالة أن حزب الله اللبناني استهدف ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما قصف بالصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن.